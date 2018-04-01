愚人節致詞豔陽高照 柯P：我真命天子ㄟ！

，台北市長柯文哲下午出席中華民國文化總會「城南有意思」系列活動，圖左三為文化總會諮詢委員會召集人吳靜吉。（記者郭安家攝）

2018-04-01 15:01

〔記者郭安家／台北報導〕今天愚人節，台北市長柯文哲下午出席中華文化總會「城南有意思」系列活動，豔陽高照；柯文哲致詞說「現場爆滿、中午時刻誰受得了。」文化總會諮詢委員會召集人吳靜吉稍後花近3分鐘致詞完，柯接話「太陽不見了！奇怪。」吳答腔，「他（柯）講話太陽越來越大，我講話太陽越來越下來。」豈料，柯回說，「ㄟ我真命天子ㄟ！」

「城南有意思」從4月1日至8日，柯文哲介紹，系列活動有戲劇、音樂、電影、展覽、講座、市集動、毛小孩認養等各種活動；他昨天繞周邊，還有紀州庵、客家文化園區、寶藏巖、台北影音學校、換民新村等很多好玩地方，歡迎大家探索城南。

今天開幕活動由紙風車劇團封街表演，在迷你海盜船、旋轉木馬加持下，不少家長帶小朋友，但氣溫炎熱，有些小孩向父母抱怨不想曬太陽。柯文哲致詞時直呼，現場爆滿，中午時刻誰受得了。柯語畢還說，「不過，我看還是傍晚再出來就好」，實在很怕台下有人中暑。一旁主持人趕緊答腔，「今天已經來不及。」

稍後上台致詞的吳靜吉上台，要柯文哲留在台上，還打趣說「市長你不要走，怕別人中暑，你是醫生要留在這裡」；柯答腔，「ㄟ！趕快去找噴霧劑、那個警察局回去找找看，群眾運動降低觀眾熱情的噴霧劑。」

吳靜吉接著花約3分鐘介紹城南周邊累積文化底蘊、文化總會近期活動、紙風車劇團；吳還說，非常謝謝市政府鼓勵、幫忙。柯回說「沒問題，太陽不見了！奇怪。」吳答腔，「他講話太陽越來越大，我講話太陽越來越下來。」未料，柯說「，ㄟ我真命天子ㄟ。」