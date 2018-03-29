促原住民轉型正義 總統：促轉會將納入原住民族委員

2018-03-29 16:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天下午主持總統府原轉會委員會議，她表示，這一年來，原轉會運作會議包括委員會議和主題小組推動，漸漸步上軌道，現在促進轉型正義條例已經立法，她要宣布即將成立的促進轉型正義委員會也會有一位原住民族委員，接下來也要讓原住民歷史正義工作法制化，希望持續借重原轉會委員專業和智慧，一起達成這個目標。

蔡總統在總統府內主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第5次委員會議」，她致詞時表示，今天是第一屆原轉會議最後一次委員會議，這幾次會議下來在各位委員努力下，漸漸找出坦誠面對歷史開始著手解決問題方式，例如討論自治、土地、平埔身分等議題。

蔡總統指出，像前幾次邀請林務局和台糖公司來報告，彼此間難免有利益衝突和觀念認知落差，經過對話還是可以找到交集達成共識；亞泥議題是個重要例子，上次會議中委員的提案和發言，給政府很寶貴提醒，也因此體會到當地太魯閣族人將近半世紀以來心情。

蔡總統說，過去3個月在原轉會委員帖喇．尤道委員和相關單位積極奔走下，政府、部落和業者間的協商會議已經舉行，事情終於有了正面發展；透過會議直播，許多人對當地部落代表堅定發言留下深刻印象，這經驗向社會大眾充分展現出原住民族有能力和政府或企業談判，並清楚表達族群對未來整體想像。

蔡總統也指出，原轉會委員關心的原住民族歷史正義法案或蘭嶼核廢料真相調查議題，政府都有進展。這些長期累積問題或許是盤根錯節，不容易因為幾次會議就馬上找到解決方法，但她依然相信只要坐下來談，一定能促進彼此理解、找到共同往前走的方法。

她說，台灣的經驗，國際都在看，今年1月自由之家在世界各國自由度調查報告提到台灣，提到台灣時強調去年關鍵發展是台灣通過原住民族語言發展法，將各族語言列為國家語言，並可在立法和司法程序中正式使用，台灣的努力，會為其他國家和原住民族帶來正面鼓舞，這是台灣的民主價值。