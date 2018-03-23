謝立功衝撞市長室抗議深澳電廠 林右昌批搞選舉

2018-03-23 12:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝立功與黨籍議員及議員參選人約30人，今天上午到基隆市政府抗議，要求基隆市長林右昌就新北市深澳電廠環差案負責，甚至衝到2樓市長室前大喊要林右昌下台；林右昌中午特地開記者會表示，謝立功在上次市長選舉時帶人去衝撞他的競選總部，這次又來市長室，感到非常遺憾，「他真正的目的不是關心環境，而是在搞政治、搞選舉。」

「我是基隆市長非新北市長。」林右昌表示，深澳電廠位在新北市瑞芳區，新北市長朱立倫不反對電廠的興闢，當地深澳居民傾向選擇燃煤電廠，謝立功若真的關心這個問題，首先要去跟朱立倫溝通，反對電廠要去找朱立倫，反對燃煤要去找深澳地方居民溝通，而不是來衝撞市長辦公室。

林右昌指出，深澳電廠過去對基隆衝擊最大的是卸煤碼頭，他2009年第一次參選市長時，就表態卸煤碼頭不應蓋在基隆海科館旁的番仔澳灣，也是因為當初的努力，這次環差評估把卸煤碼頭改為設在深澳灣，「請問那時候謝立功先生你在幹嘛」，對基隆影響最大的卸煤碼頭已經不存在，「謝立功要用功一點」。

林右昌說，現在對基隆產生最大的污染源是協和發電廠，他上任3年來，要求協和電廠使用低硫燃料、進行空污總量管制、降載改為備載機組，也因為這些努力，基隆的空氣品質僅次東部，是西部最好的城市，「國民黨過去在基隆執政60年，又做了什麼努力？能做而不做。」

林右昌表示，今天有國民黨呂姓議員要他就深澳電廠議題下台，但市議會臨時會上星期才剛結束，「我沒聽到她在議會裡對這議題有任何討論，國民黨團議員們也沒有提出任何疑問。」大家期待的民主政治是一個理性討論的過程，不理性溝通卻要率眾衝撞市府，令人覺得很可惜、痛心。

林右昌最後說，基隆旁邊不只有深澳電廠，還有協和電廠，核一、核二及核四廠，家庭、企業大家都要用電，電廠問題要科學理性去溝通討論，有意見可要求台電拿出更充分的數據論證，來說服有疑慮民眾，才是理性決策的過程，而不是為反對而反對，甚至市長參選人帶著議員參選人去衝撞市長辦公室，希望這樣的事情以後不要再發生在基隆。