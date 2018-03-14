民眾目擊鷹式飛彈運抵綠島？ 國防部「不評論」

有民眾目擊軍方船艦疑似將飛彈發射架等裝備運抵綠島，針對此事，國防部發言人陳中吉表示國防部不做評論。圖為鷹式飛彈。（資料照）

2018-03-14 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕由於共機先前不斷繞台演訓，傳出國防部將在蘭嶼、綠島部署鷹式防空飛彈，藉此強化空防。而今日綠島有民眾目擊軍方船艦疑似將飛彈發射架、雷達等裝備運抵綠島，針對此事，國防部發言人陳中吉表示，對於國軍的相關軍事部屬，國防部不會做說明及評論。

根據《聯合報》報導，綠島一名林姓居民說，今天早上8點多看到很多軍方人員在港口戒備，並管制一旁民眾不能靠近，船艦進港停靠後，吊車把船上相關設備吊到岸上，看起像飛彈發射架和雷達。另外則有軍方人員透露，這艘運補艦是海軍編號486的合字號登陸艇，日前從高雄左營出發，載運一組鷹式飛彈發射架、射控系統及雷達。

針對在綠島部屬鷹式飛彈一事，國防部發言人陳中吉強調，對於國軍相關軍事部屬，國防部都不會做說明及評論，至於目前防空有無異常，陳中吉則說，國軍目前保持戰備常態，國軍確保台灣周邊海空域的安全，目前沒有異狀，國人可以安心。

軍事專家陳維浩則認為，鷹式飛彈進駐綠島及蘭嶼，一點也不意外，共軍在進入我防空識別區，雷達不時鎖定就可以產生很大的嚇阻力，不僅將防空範圍向外推進，加上空軍志航基地和知本飛彈連的防空系統，台東防空就達到「重層防禦」的效果。