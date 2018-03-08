婦聯會資料遭碎掉 黨產會最快明天告發辜家母女滅證

2018-03-08 15:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕辜家在去年5月自婦聯會搬走170箱資料後，派員工用碎紙機花2週時間將歷史檔案及資料碎掉，黨產會發言人施錦芳今日表示，黨產會調查工作接近尾聲，最快將於明天（9日）移送相關證據至北檢，正式告發辜家人滅證。

針對婦聯會檔案遭毀損，要移送的對象為婦聯會前主委辜嚴倬雲或么女辜懷如？施錦芳指出，會先根據調查事證，再確定移送對象，將以「促進轉型正義條例」或「刑法」毀損罪向檢調告發。

據了解，黨產會在本月6日約談辜家劉姓員工，對方供稱花2週時間，用三台碎紙機「全都碎掉了！」