邱鏡淳訪綠川 讚水質清澈無味

新竹縣長邱鏡淳（左）在台中市長林佳龍陪同下參觀綠川。（記者張菁雅攝）

2018-03-05 15:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市綠川、柳川整治成功，新竹縣長邱鏡淳今日特地率團到台中取經，看到綠川清澈的水質，邱鏡淳還掬起水聞一聞說，「沒有味道」。邱鏡淳表示，新竹縣爭取到前瞻建設計畫中水環境項目補助兩案，目前兩案正在規劃階段，到台中觀摩，敬重經驗的傳承，讓工程可以落實完成。

邱鏡淳率領縣府團隊約70人，參觀剛完成整治綠川，台中市長林佳龍親自到綠川接待及導覽，邱鏡淳隨後也轉往柳川參觀。

邱鏡淳沿途考察綠川水質及岸邊環境，突然把手伸進綠川，還掬起水湊近鼻子聞了一下說：「水質清澈、沒有味道」。林佳龍則提醒說，這是生活污水，雖然處理過，但建議不要碰。

邱鏡淳表示，他擔任縣長之初，從日本專家口中得知水與都市環境關係的重要性，並依此理念走訪取經過日、韓等國際成功案例，目前縣府在前瞻建設計畫水環境項目中，已爭取到竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫、竹東之心中興河道水岸生活空間再造工程計畫，正辦理規劃，要借重許多經驗的傳承，將以最新的工法與觀點，落實完成。

林佳龍則表示，河川治理是每個城市最核心的問題之一，而綠川整治工程不只要做到不淹水，還要能清淨水質，這必須仰賴許多創新工法，綠川成功整治後，過年期間人潮絡繹不絕，成為熱門打卡景點。