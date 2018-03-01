「老蔣沒了，誰來買豆干？」 退警動員護蔣公這麼說⋯

桃園市觀光旅遊產業工會常務理事張緒祥（左）於臉書號召「甲級動員護蔣公」行動，理事長李志宏響應活動。（記者李容萍攝）

2018-03-01 17:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區慈湖陵寢的蔣中正棺杦在228當天早上遭青年獨派團體潑漆，桃園市觀光旅遊產業工會理事長李志宏、也是退警的常務理事張緒祥，今天（1日）凌晨在臉書號召「甲級動員護蔣公」，李、張等4人下午3點抵達慈湖，看到現場大溪警分局重警布署，還苦笑本來希望在臉書號召，看有沒有想關心老蔣的人會來，「結果吸引那麼多警察，這不是我的本意啊」，讓現場維安警察苦笑不得。

含發起人只來4人…

民國92年自航警局退休的員警張緒祥，退休後在桃園市觀光旅遊產業工會服務，他說，昨天見慈湖陵寢遭潑紅漆破壞，在臉書上憤怒發文「沈默的大眾，忍無可忍的時候，該站出來了，不能再讓倭寇餘孽侮辱中華民國」，甚至要「甲級動員護蔣公」，號召今天下午3點於慈湖陵寢集合，「憲兵做不到的我們來，請大家一起來捍衛我們敬愛的領袖，蔣公的尊嚴」，引起警方關注，卻只有張緒祥、李志宏和李的父母4人到場聲援。

「潑漆重創觀光」

張緒祥說，老蔣受到那麼大的屈辱，身邊竟然都沒人保護，軍方無法保護老蔣安全，「連死了都不得安寧」。他認為，桃園大溪為觀光大鎮，幾乎都靠兩蔣園區觀光資源吸引遊客，遊客來玩順便買豆干，刺激買氣，結果昨天一潑漆，重創大溪觀光，「老蔣沒了，豆干誰來買？」這個事件很傷桃園的觀光產業。

張緒祥還說，「有教養的國民不應該做這種事」對於過去歷史事件，不應該以牙還牙，且中國人自古以來注重休養，強烈意識形態「還潑人家祖墳」，是沒有教養的行為，也間接影響大溪觀光命脈。

桃園市議員楊朝偉昨天原本在臉書預告，今天上午10點30分要帶隊5輛遊覽車到慈湖聲援，但今天凌晨臨時喊卡，他上午獨自到場表示，對大溪人來說，要觀光不要政治對立，事發後，慈湖兩蔣園區已經沒有觀光客，商家叫苦連天，這不是大溪人所要的。至於包車會取消，是怕場面失控，將等慈湖陵寢重新開放，再帶支持者來致意。

桃園市議員楊朝偉獨自到場，表達對大溪人要觀光不要政治對立的立場。（記者李容萍攝）

蔣介石靈櫬遭潑漆後，大溪警分局布署重兵，以防類似破壞事件發生。（記者李容萍攝）

蔣介石靈櫬遭潑漆後，大溪警分局布署重兵，嚴加戒備。（記者李容萍攝）