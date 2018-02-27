軍公教年改7/1一併上路？柯建銘：有變數

2018-02-27 19:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕軍人年金改革版本確定週四不會在行政院院會通過，行政院將與立法院民進黨團討論後再提出最後版本。軍人年改原本目標7月1日與公、教年金新制一起上路，如今是否來不及？立院民進黨團總召柯建銘坦言「確有變數」，軍改往後推遲的「可能性不小」，畢竟三讀後仍有子法、施行細則等配套須修訂，「時間有一點緊」。

反年改團體今天清晨突襲衝進立法院，軍人年金改革是否暫緩也受到外界矚目。柯建銘說，最重要的是內部先溝通好，要面對的外部困難也非常清楚，但其實民進黨團政策小組昨天就有共識建議行政院先不要通過，行政院長賴清德也釋出善意，強調尊重立院黨團，「不用那麼急，溝通好再來」。蔡總統得知狀況後，也表達諒解。

據了解，負責年金改革的副總統陳建仁本週四（3/1）將邀請民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會成員研議軍人年改相關議題，並交換意見、凝聚共識。

針對反年改團體今突襲立院，柯建銘表示，警方昨就已掌握情資，也通知立法院長蘇嘉全，建議部署拒馬，但蘇嘉全當時判斷，法案都尚未送進立法院，反年改團體不至於今日就包圍，未料陳抗者卻「拂曉出擊」。

柯建銘也質疑，昨朝野協商都已同意行政院補足核二廠重啟、花蓮震災、物價等書面報告，但國民黨團總召林德福卻在下午四點半致電，預告今早會有「動作」，而藍委林德福、賴士葆、費鴻泰及曾銘宗今晨即到立法院，顯見國民黨與反年改團體早已「套好招」。

柯建銘表示，國民黨今占領發言台後，就到議場後找國民黨立委談，由於有陳抗人士腦幹受損、情況不妙，民進黨黨團已決定低調回應，並呼籲理性以對，也早有賴揆無法上台的準備。而賴清德均尊重立院決定，表示不要考慮他（指賴揆）的問題，行政院都尊重。