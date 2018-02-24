黃偉哲陣營稱有近20萬份黑函 籲遏止「滅哲計畫」

2018-02-24 13:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲競選團隊，今日齊聚一堂，呼籲民眾共同遏止「滅哲計畫」；團隊發言人表示，印刷廠受委託印發近20萬份黑函，這種數量可知是一個有系統有計畫全面性的抹黑計畫，懇請全體市民共同來督報，提供檢舉。

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉表示，團隊昨日接獲市民的舉報，指有人委託某印刷廠大量印發67箱、近20萬份鏡週刊內容，只印單面而非全部內容，運用週刊不實聳動標題，企圖散播不具名黑函，可惜在昨日下午3點，前往永康區小北路及中西區民權路印刷社了解，結果晚了一步被委託人載走，但提供黑函的熱心民眾，確定單張黑函來自那幾箱印刷物。

邱莉莉強調，團隊今日凌晨3點再趕往夾報中心了解，雖然仍無收穫，但第一時間即向黨中央與警局做出舉報，由這樣的數目與行動，可知這是一個有系統有計畫有全面性抹黑黃偉哲的「滅哲計畫」，懇請全體市民共同來督報，提供檢舉。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文則說，這次的初選走到現在已是正義與暗黑的對決，請選民不要放棄，若有發現這樣的不法行為，請將畫面拍攝下來，傳至黃偉哲競選總部，一同監督選情歪風，不要放棄此次初選，也請外界不要忘記2011年、南關線的立委初選，即是因為過度攻擊與抹黑使得王定宇和李俊毅的初選資格被取消，因此如果有人再敢挑戰黨紀，「我們絕不收手。」