民進黨台南議員提名爭議 明中執會拍板

2018-02-06 17:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會今召開會議，討論下屆直轄市議員黨內提名席次。據了解，台南市議員提名席次出現爭議，如台南市第二選區，台南市黨部執委會已決議提名4席，不過該選區議員陳朝來、蔡秋蘭因台南市議會議長選舉跑票而被開除黨籍，目前黨籍議員只剩下2席，第二選區在此次大選是否繼續提名4席？選對會內部有不同意見，將待明（7日）中執會做最後拍板。

台南市黨部執委會1月25日決議市議員11個選區的提名席次，總計提名36席，將提報中央黨部核定。包括第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）提名3席；第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）、第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）、第七選區（永康區）、第九選區（南區、安平區）皆提名4席。

選對會今召開會議討論下屆直轄市議員席次。有選對會成員認為，台南市第二選區若繼續提名4席，有掩護、有利被開除黨籍者繼續選舉之嫌，主張應減少該選區提名席次，反對提名4席。不過也有選對會成員支持台南市執委會決議提名4席。

針對台南市執委會決議，部分台南現任議員也提出疑義。第二選區現任議員侯澄財和蔡蘇秋金曾受訪表示，被開除的陳朝來和蔡秋蘭都深具地方實力，民進黨在第二選區根本沒有提名4席的空間，提4席只會讓同志「相殺」。

對於部分選區在下屆縣市議員提名席次出現爭議，民進黨在上月中執會，就曾在兼任黨主席的總統蔡英文拍板下，推翻彰化地方黨部執委會通過的提名5席名額，調高至提名6席。