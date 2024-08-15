追查柯文哲政治獻金案 搜索7處 李文娟、端木正被告身分應訊

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，時樂與尼奧2家公司負責人戴利玲（右）到北檢複訊。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 05:30

〔記者陳彩玲、蔡彰盛／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲爆發總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分七路赴木可、時樂、尼奧三家公司、會計師端木正的事務所等處搜索，查扣相關憑證及單據，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案。

檢調搜索木可、李文娟等人住處

北機站昨上午前往台玻大樓二樓的木可公司搜索，一度傳出三樓的民眾黨部也被搜索，不過民眾黨事後澄清，指搜索部分不含民眾黨部和柯文哲辦公室，民眾黨有主動提交六箱憑證給辦案人員帶回。昨傳出柯文哲新竹老家也被搜，柯媽何瑞英表示無此事。

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昨搜索的地點另包括時樂及尼奧兩家公司、端木正位於木柵路三段的精華會計師事務所及李文娟住處、時樂及尼奧兩公司負責人戴利玲住處。

承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺昨也指揮北機站以被告身分約談李文娟、端木正到案說明；另戴利玲、時任競總財務長李文宗（李文娟的胞兄）、公司兩名員工等共四人則以證人身分被約談。戴女訊後獲請回，還有五人由調查局北機站漏夜偵訊中，全案朝違反刑法業務上登載不實、使公務員登載不實等罪嫌偵辦，未來不排除約談柯文哲釐清案情。

全案起於，柯文哲的總統大選政治獻金涉申報不實，民眾黨自行查核後對外公開承認漏報總金額共一八一七萬餘元，但強調是端木正未如實向監察院申報，自行將漏報的兩千萬餘元，分為九筆申報在時樂、尼奧、木可等公司，且未告知競辦，不過端木正事後發出聲明，強調均依法令規定處理。

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