黨產會明開臨時會 認定婦聯會為國民黨附隨組織

2018-01-31 13:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕婦聯會今召開會員大會，在主戰派全力反撲下，婦聯會主委雷倩、內政部與黨產會簽署行政契約遭否決。黨產會發言人施錦芳昨天受訪時表示，將在明天上午召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會財產未經許可將不得動用。

施錦芳受訪表示，黨產會已準備好明天上午開臨時委員會，會中將認定婦聯會為國民黨附隨組織，並做成行政處分。婦聯會財產一旦被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用，後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。

施錦芳指出，過去黨產會在追查婦聯會資產相當困難，必須從外圍的金融體系資料來掌握，未來婦聯會被認定為國民黨附隨組織後，婦聯會就有義務提供相關的資產資料。相關人士形容，一旦婦聯會財務「潘朵拉」盒子被打開，恐怕婦聯會前主委辜嚴倬雲將被檢驗，也影響到過去曾向婦聯會伸手的國民黨政治人物。

內政部民政司長林清淇表示，黨產會很快會有動作，內政部會配合黨產會做相關處理。至於是否解散婦聯會？林清淇表示，現不是談解散的問題，現在的關鍵是婦聯會主委、常委願意簽行政契約，但其他會員代表不願簽，而這些會員代表應該如何產生、會務的督導，或許是未來處理的一個思考點。