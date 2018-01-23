民進黨宜縣三星議員初選 陳文昌宣布勝出 黃錫墉不承認

2018-01-23 22:36

［記者江志雄／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選今晚辦理民調，議長陳文昌自行宣布勝出，不過，競選對手鄉長黃錫墉指控陳文昌陣營帶人強行進入民宅接聽電話，影響公平性，他不承認民調結果。

宜蘭縣三星鄉下屆議員應選1席，陳文昌尋求連任，黃錫墉2屆鄉長任期屆滿後將轉戰議員，2人爭取民進黨提名，因協調不成，今晚6點起委託2家民調公司作民調，晚間8點40分完成民調作業，陳文昌指派的觀察員回報，陳的支持度大幅領先。

黃錫墉則指控陳文昌輔選大將、三星鄉代會主席陳文新，在晚間6點多帶領多人進入大洲村民宅，代屋主接聽電話，用不正當手段左右民調結果，最後不論輸贏，他都不接受民調結果，已向警方、宜蘭縣調查站報案，要求介入調查。

陳文新晚間受訪時說，事發當時，大洲村有戶陳姓屋主臥病在床，請熟識鄰居代為接聽，鄰居會同另名友人，經過屋主同意進入屋內聽電話，不料被人擴大渲染，此事與他無關，反指黃錫墉所言是莫須有指控。

陳文昌則發表聲明說，初選民調圓滿結束，靜待黨部公佈結果，感謝鄉親幫忙顧電話全力相挺，他會更加油，回報鄉親的期待。

民進黨宜蘭縣黨部訂於明天上午10點半辦理三星鄉議員初選民調結果開封；黃錫墉表明不會出席，他指現階段回歸鄉政，未來會視民意走向，不排除參選到底。