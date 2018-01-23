慶富公司歇業與否？經濟部最慢1/29裁定

2018-01-23 13:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕引爆台灣政壇及金融界震撼彈的慶富海軍獵雷艦案歹戲拖棚，因為慶富總部位於高雄軟體科學園區，主管機關為經濟部加工出口區管理處，今天管理處與勞保局、水公司、國稅局、台電等單位成立稽查小組，到慶富調查是否已達到歇業標準，副處長楊伯耕表示，將於本月29日作出裁定。

稽查小組在慶富總部1樓大廳，被自稱是公司發言人的楊月華要求提出正式公文，且昨天才以電郵通知，質疑程序有瑕疵，最後稽查小組也未堅持上樓調查是否有員工上班，因為仍有其他認定歇業與否的方式。

數十名離職員工在大廳拉開「惡毒老闆，天理難容，枉顧勞工權益」布條，並指控陳慶男變賣造船廠廢鐵企圖脫產，未完成的船艦也被拆解變賣；楊月華澄清是先區分垃圾及廢鐵，賣掉廢鐵才有錢清除垃圾。

立委黃國昌質疑，陳慶男避不見面，將總部大樓交給莫名其妙的違法吸金犯管理，再偷偷變賣裡面的財產，政府及檢調機關「卻還在睡？」要求儘速搜索、查緝大樓內可能存在的非法行為。

楊伯耕指出，慶富總部的水電用量大幅減少，今年1月未向國稅局買發票，營業額也減少，但有待去年11月及12月份的發票釐清，所以這些資料顯示，「慶富的營業狀況，跟之前的差距很大」。

勞保局高雄市辦事處表示，半個月前接獲檢舉，雖然無法入內調查，但以公司從去年6月起就未支付勞保費等資料釐清，認定105名員工沒有上班。目前先協助非自願離職員工申請失業給付，等確定後歇業，再進一步處理。

楊月華澄清，慶富沒有歇業，造船廠仍在施工，有收入才能還債，強調陳慶男有誠意解決，希望給他時間慢慢分期付款，擬出時間表後會公布。