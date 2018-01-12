談6日鐵馬行 陳亭妃：責任加重的開始

2018-01-12 15:33

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長參選人陳亭妃日前展開為期將近一週、全長超過370公里的「台南起妃 幸福鐵馬行」活動；陳亭妃表示，儘管過程中曾被網軍攻擊，但還是堅持下去，尤其她帶著37區鄉親的期待，未來必定將第一線的民意帶進市政府，所以正是責任加重的開始。

陳亭妃與行動車隊今日召開記者會，暢談這6日鐵馬行的點點滴滴，會中觀看紀錄片時，一度眼眶泛紅，身邊車友也跟著紛紛落淚。陳亭妃表示，想到途中的辛苦與體力考驗，實在不足為外人道，但在還沒完成鐵馬行活動之前，坊間就流傳許多酸言酸語表示她絕對不會騎完全程，就連每日臉書直播的途中，都有網軍部隊紛紛留言，有人說她不在車隊裡，有人說她中途都坐車，到下一站之前再騎自行車作作樣子而已，但是全程陪伴的車友及工作人員都可以作證，絕無造假。

車友召集人魏正忠也說，每日看著陳亭妃忙於國會議事與鐵馬行活動之間，真的很辛苦，本來以為訓練時間不夠久的她會鐵腿，沒想到，陳亭妃的體力與耐力驚人，不僅越騎越加神采奕奕，每天還衝第一個，實在很佩服她堅強的意志力，台南市就是要交給這種有行動力的6年級生，未來才會有希望。

看著車隊冒著風雨使勁踩踏的畫面，陳亭妃說，想到當時對身體殘酷的考驗，加上所有冒著寒風雨天等候鄉親的聲聲呼喊，行動車隊實實在在地體悟了風雨生信心，越挫越勇，沒有任何放棄的理由，就如同這次市長初選一樣，相信用真誠的初心、實在的行動力，加上各區已經準備好的願景藍圖，最後一定獲得勝利。