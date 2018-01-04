公布首支競選歌曲 呂維胤感念賴神資助念碩士

2018-01-04 13:14

〔記者王俊忠／台南報導〕尋求連任的台南市南區市議員呂維胤，面對民進黨內眾多對手的強大競爭壓力，推出從政以來第一首自編的競選歌曲；角逐台南市長的立委黃偉哲及呂的高中母校師長、後援會要角都到場力挺。呂維胤強調，南區與安平區還有很多建設需要持續推動、改進，需要他與黃偉哲攜手一起打拚！

今天近午，呂維胤選擇在南區黃金海岸船屋前公布他的競選歌曲，包括新樓醫院前院長莊明雄、呂的母校長榮中學校長王昭卿、教師王永順、長中家長會長吳壽祿與多位後援會幹部到場表態支持呂維胤繼續為台南服務。

呂維胤表示，小時候其父擺攤賣水果，家境清苦，感謝當時擔任立委的賴清德提供他每月二千元生活費，讓他得以完成碩士學業及有機會參政、為人民服務，在他首屆南區市議員任內推動台南機場國際化、二仁溪、日新溪與竹溪整治等工作。

這位「艱苦囝仔」出身的呂維胤說，像黃金海岸船屋改造、鯤鯓通往安平的海上藍色公路規劃等後續建設工作還有很多，需要他與其唯一支持選市長的黃偉哲持續攜手打拚！

立委黃偉哲透露，2009年，參選南市長的賴清德公布其「台南尚青」的競選歌曲，當時他陪同賴清德公布，賴高票當選市長；相信這次賴的子弟兵呂維胤公布競選歌曲，他也陪同與會，呂維胤能第一高票當選南區、安平區的市議員。

呂維胤表示，這首競選歌曲《維胤底加》是他自己填詞、長榮中學老師劉依協助創作，歌詞內容涵蓋南區與安平區元素，也是全台南市第一位公布競選歌曲的市議員參選人。

歌曲內容如下：看船屋在那，滿色美麗黃金ㄟ海岸；看天頂遼闊 ，台南機場飛向國際線，尚認真肯打拚「有」維胤底加，真少年、好央請，「有」維胤底加。看歷史王城，海鳥隨風伴著船鑼聲；看 古堡金城，安平還有一個金小姐，尚認真肯打拚 「有」維胤底加，真少年、好央請，「有」維胤底加。

選擇呂維胤，咱攏袂孤單，社會福利ㄟ專家，做咱ㄟ靠山；選擇呂維胤，講出咱心聲，為著建設搏性命、骨力尚打拚，就是我。

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