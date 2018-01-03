王炳忠喊告「令人同情」周玉蔻：接受敵國資助是萬國公罪

周玉蔻今天發出聲明反擊！（資料照，記者張文川攝）

2018-01-03 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠等人疑涉違反《國家安全法》，日前被警調約談、搜索，名嘴周玉蔻則爆料，王炳忠父親王進步帳戶內出現新台幣500萬元，對此，王炳忠喊告，而周玉蔻今天上午也發出聲明反擊！

周玉蔻的聲明指出，她的報導皆為有根有據的調查採訪事實，台北地檢署昨天起訴書第5頁可茲佐證。

對於王炳忠的提告説，周玉蔻不以為然說，「轉移焦點、七月半鴨子」；她表示，這段期間，王炳忠對她進行了許多不實攻擊，並酸說「我不會提告、我只是可憐他，一個被他們黨主席形容為『成事不足 敗事有餘』的年輕人，被當成棋子，還被説是『不討喜』，實在很令人同情」。

周玉蔻強調，中華民國是民主國家，在這塊土地上，任何人要主張統一、獨立都可以，都享有言論自由的保障，但拿外面人的金錢來做危害國家安全這件事，在任何民主國家都是叛國罪。存有僥倖心理的國人應該有所警惕，「接受有敵意的外國（境外勢力）資助做有利於對方的倡議，這是萬國公罪」。

王炳忠今天在受訪時表示，周玉蔻公開說他父親曾收到一筆20萬美元的外匯，但北檢新聞稿中並沒有提及，周推給北檢新聞稿是在迴避問題，因此他在證據蒐集齊全後，就會提告。