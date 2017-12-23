反勞基法修法大遊行 民眾佔領行政院門口

2017-12-23 16:07

〔記者李雅雯／台北報導〕反勞基法修法大遊行抗議民眾現正佔領行政院門口，向政府表達不滿，訴求政府回應。

遊行隊伍從民進黨中央黨部出發，沿途都有警察隨行，引起抗議群眾不滿，在行政院前一度發生衝途，群眾高喊：警察退出。

抗議領導人痛批，路口明明就是已申請的路權，警察卻持續跟著遊行隊伍前進，限縮活動空間，且在忠孝東、西路和中山南、北路的十字路口也就是行政院前佔住空間，強制引導轉彎，佔住行政院門口具行動象徵，現就乾脆直接在行政院門口前坐上，等待政府回應。