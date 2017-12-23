陳建仁參加嘉市鐵高動土 車隊改道避開抗議人士

副總統陳建仁參加嘉義市區鐵路高架化先期動土儀式。（記者丁偉杰攝）

2017-12-23 13:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕副總統陳建仁今天上午代替總統蔡英文參加嘉義市區鐵路高架化先期工程動土儀式，鐵道藝術村會場周邊進行交通管制，反鐵高的洪雅書房負責人余國信欲遞交陳情書給陳建仁，「島呼冊店」負責人林詩涵也在書店掛布條表達訴求，陳的車隊未走北興街改道進入會場，避開抗議場面。

嘉義市警方聲東擊西，在北興街大動作做重兵部署，陳建仁車隊卻從會場的舞台後方另一預備路線進來，一度讓在會場入口迎接的嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、交通部長賀陳旦、立委李俊俋、陳明文、蔡易餘等人傻眼，在陳的車隊抵達時，趕緊跑過去迎接。

嘉義市區鐵路高架化討論將近30年，經行政院核定納入「前瞻基礎建設特別預算」終於定案，總預算238億餘元，今日動土為鐵路改建先期工程第一標臨時軌土建工程，全線主體工程則預計民國115年完工通車。

陳建仁表示，涂醒哲市長先後多次向總統蔡英文表達嘉義市民對鐵路高架化的期待，拍板定案後，嘉市自籌款已比綜合規劃時期更低，市府分擔款從99億降低至38.33億，讓市府可以負擔，且有能力再做其他的建設。鐵路高架化不能只看它帶動的交通運輸效益，更是縫合市區，把觀光、產業發展、市區居住環境改善納入考量。

涂醒哲表示，隨著鐵路高架化，嘉義市將脫胎換骨成為國際化的進步城市，未來東西區將縫合，沒有交通障礙，配合鐵路高架化，將進行全面的都市更新。

嘉市議長蕭淑麗說，鐵路高架化的廊路尚未確認、規劃設計尚未完成、土地尚未徵收、地上物尚未拆除，鐵路高架化還有一段很漫長的道路，尤其未來10年接踵而來的問題，嘉義市該如何因應，不容忽視。

余國信則質疑，鐵高計畫是嘉義市民最優先想要的工程嗎？沒做，嘉義市就會衰敗嗎？施行了，嘉義市就可以翻轉嗎？希望能有多場次鐵路高架化公共政策辯論、推動多場次公民審議鐵路高架化。也有北興街住戶掛起「鐵路高架化 美夢成真 感謝蔡總統 嘉義翻轉」布條，表達支持鐵高立場。