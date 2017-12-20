搜索複訊王炳忠等人後請回 北檢：程序合法

2017-12-20 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦周泓旭共諜案，昨搜索新黨青年軍王炳忠等人住處，複訊後均請回，引發外界質疑「雷聲大雨點小」等爭議；對此，北檢發言人周士榆今指出，因案件需要依法搜索，且王姓民眾等人為證人，故無強制處分，強調程序一切合法。

檢調偵辦新黨青年委員會主席王炳忠等人涉及「國家安全法」案，昨天清晨6時許，持搜索票到王等人家中搜索，並約談王炳忠、新黨新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正，以及新聞秘書陳斯俊等新黨青年軍作證，經檢察官複訊後全部請回，引發議論。

周士榆表示，因偵辦案件需要，認為有必要實施搜索，因此向法院聲請搜索票並獲同意，王姓民眾等人雖為證人，依法仍得以法律上第三人身分實施搜索。至於為何搜索、複訊後請回，周士榆解釋，王姓民眾等人是證人，不需要交保等強制處分。

周士榆也澄清，林姓民眾昨拒絕證人通知書與傳票，調查官報請檢察官指示後，依刑事訴訟法出示拘票拘提，其他證人都是依通知書與傳票到案說明。

針對外界質疑，王炳忠等人既然是證人，為何檢調大陣仗同步於清晨搜索王等人住處，一名不願具名的檢察官指出，為防滅證或受搜索人不在住所等情況，大多數的搜索都是在日出時間後同步執行，絕大多數案件皆然，並無其他特殊考量。

周士榆重申，本案執行搜索、約談程序皆合法，至於案件實體內容，因偵查不公開，無法說明。