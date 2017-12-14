獵雷艦案解約 傳海軍建議用這些替代方案

尚未建完的獵雷艦何去何從，軍方表示需半年時間評估。（圖由慶富提供）

2017-12-14 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕國防部昨天宣布解除慶富的獵雷艦採購案契約，尚未建完的獵雷艦何去何從，軍方表示需半年時間評估。媒體報導指出，傳出海軍已向總統蔡英文簡報，因獵雷艦非最急迫、優先建案，建議不重提建造新獵雷艦，且評估維持現有6艘獵雷艦提升性能，未來建造獵雷艦計劃，可能以汰除1艘再建造1艘的方式來替換，而非一次性採購。

《上報》報導指出，獵雷艦商售案為一次性，慶富的輸出許可無法轉讓，因此若要重新招標或重新建造新型獵雷艦，光是在輸出許可上就要大費周章，甚至可能無法取得，因此海軍建議止血。

報導指出，海軍簡報提到兩岸局勢改變，共軍強化攻台的登陸能力，因此獵雷艦的作戰需求並非最急迫和最優先，目前只要把現有10艘獵雷中6艘進行性能提升，就可符合反封鎖的作戰需求。

海軍也建議，由中科院所研發具備偵雷、獵雷的無人艦艇，讓艦艇避開水雷區航行即可，或是仿效美軍濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）採模組化設計，將部分沱江艦作戰功能以反潛或偵雷、獵雷為主，都是未來可以考量的方向。海軍認為，獵雷艦完成解約撤案後，近期不再提建造新獵雷艦，相關預算額度改用於其他艦艇建案，以提升現有獵雷艦性能為主。