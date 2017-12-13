黨內廝殺砲火猛烈 黃偉哲：我是受害者

2017-12-13 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選日漸白熱化，各參選人砲火四射、捉對廝殺，市長參選人、立委黃偉哲今天表示，他自己及競選團隊絕不會去批評、抹黑黨內同志，他自己也是受害者，對此感同身受。他強調，他無法約束個別議員的言行，但他個人認為「能免則免，畢竟這是黨內初選。」

市長參選人陳亭妃今天在一場教育政見的記者會上，針對外界的批評、抹黑，以不點名的方式反擊對手說，「有人自稱正派清廉，你就是正派清廉嗎？」陳的反擊，被認為是針對參選人黃偉哲陣營上週日與市議員郭清華在安南區後援會成立大會上對她陣營的公開批評。

黃偉哲今天對此表示，個別議員的批評，非他所能約束，他自己不會去批評，也要求競選團隊、工作人員不要去批評。這一路走來，包括最近網路一些對他的抹黑、批評，他自己也是被批評的受害者，他對陳感同身受。

黃偉哲說，大家不應有雙重標準，其他參選人的批評甚至指名道姓，陳委員也被人指名道姓批評，她怎麼不說？他自己不會批評，也會約束競選團隊。「那天的後援會是別人辦的，是要支持我沒錯，但並不是我辦的，我無法約束個別議員的批評，但希望指名道姓的攻擊能免則免。」

他說，這應該是全面性的，一體適用，其他參選人指名道姓的批評，應該也要被禁止。