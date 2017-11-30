駁不團結 周錫瑋：當初讓朱立倫 就是團結

前台北縣長周錫瑋今到蘆洲湧蓮寺參拜。（記者葉冠妤攝）

2017-11-30 12:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕署名「決戰2018深藍聚落聯盟」、「反對諸侯綠化國民黨聯盟」者，昨天在平面媒體刊登廣告指新北市長朱立倫識人不明，挺副市長侯友宜接棒下屆新北市長，被外界視為國民黨內鬨，朱立倫受訪時表示國民黨應砲口對外，周錫瑋今則表示自己當初讓位給朱立倫，為的就是團結。

對於廣告內容的批評，朱立倫昨受訪時最後提名是由國民黨主席吳敦義與黨中央負責，呼籲大家砲口對外，不要讓親痛仇快，今天到湧蓮寺參拜的周錫瑋在致詞時則講到很多人質疑他若表態參選新北市長會破壞團結，「當初馬總統叫我要讓給朱立倫，為的就是國民黨的團結、國家的團結，我絕對說到做到。」

周錫瑋強調，如果國民黨辦一個公平、公正的黨內初選，不管結果如何他都會接受，因為他要堅守政治人物的格調與誠信。

不過，周錫瑋處處語帶機鋒，他講到新北市升格後面臨法令跟預算上的難題需要解決，他也要替朱立倫講兩句話，因為錢不夠，朱立倫做事情的確有困難，「但是不能因為這些客觀元素，就主觀地不努力去做。」

他說，許多鄉親說做人要把每個選民當作自己人，「不要說今天很多政治人物，做到一個位置上就跟大家很疏遠」做一個市長，帶著所有市府同仁，應人民的需要與苦難，幫大家做事情，盡力把事情做好。

周錫瑋更轉個彎提及，這個社會裡面應互相尊重，前陣子他巧遇同樣是前台北縣縣長的蘇貞昌，過去大家選舉罵來罵去，但現在見面都是好朋友，這就是台灣，台灣人沒在記仇的。