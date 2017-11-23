國防部將與慶富解約？行政院：等條件成熟

2017-11-23 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案持續延燒，外界關注國防部是否會與慶富解約，對此，行政院表示，要等解約條件成熟才能通盤檢討。

行政院發言人徐國勇今天接受媒體訪問表示，國防部原擬定慶富公司繼續履約、其他船廠承接、國內重新招標以及重新建案等4個方案，但慶富目前瀕臨解約條件恐無法繼續進行；現在要等條件成熟後，才能通盤檢討。

徐國勇強調，外交與國防是總統職權，國防部會在評估後送給蔡英文處理，是否解約則要看條件是否成熟，這些還要一段時間才能處理。