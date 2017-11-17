一例一休 國民黨團要公聽會、拒經濟委員會聯席審查

立法院國民黨團召開黨團大會，討論「勞基法」等修法對策。左起為黨團書記長林為洲、國民黨秘書長曾永權、黨團總召林德福。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-17 10:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「勞動基準法」一例一休今可能進入立法院一讀階段，國民黨團總召林德福呼籲，一例一休不應由社會福利及衛生環境委員會以外的委員會聯席審查；黨團書記長林為洲則要求在未有評估報告能開公聽會前，不應急著交付委員會審查。

為因應今日立法院院會將處理一例一休等重大法案，國民黨團為此召開黨團大會討論因應策略，國民黨秘書長、黨團總召林德福、書記長林為洲、「勞基法」修法小組召集人蔣萬安及多名黨籍立委，一早出席大會。

林為洲會前受訪指出，各黨要求的勞動部評估報告尚未出爐，對於勞工有何衝擊、企業所適用彈性為何，目前都是瞎子摸象，若在不清楚情況下修法通過，豈不是重蹈先前一例一休覆轍？在未有評估報告前，如何付委討論。

林為洲主張，付委前應先召開3個在野黨都有共識的全院公聽會，先聽聽勞團、專家學者的多元意見，且評估報告未出爐前，不應急著交付委員會審查。

林德福會後受訪表示，「勞基法」修法應取得勞資平衡，因此黨團主張不應將經濟委員會納入聯席審查，而應由衛環委員會來審議，避免稀釋掉其他有不同意見的民進黨籍立委等人意見。

林德福說，此外，黨團反對現階段就付委，如此重大政策，行政院長賴清德應先行來立法院報告。

另外，據指出，黨團討論過程中，傳出蔣萬安因修法議題動怒，導致會議一度暫停，曾永權也趕緊將蔣帶至一旁溝通。會後，媒體針對此欲堵訪蔣萬安，但蔣因另有急事先行離去。