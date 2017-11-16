馬英九發表「九二共識」25週年3願望

2017-11-16 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午在臉書以「『九二共識』二十五週年的三個願望」為題發文指出，他希望民進黨政府主動回歸蔡英文總統十七年前擔任陸委會主委時在立法院的公開主張「兩岸『各表一中』」，同時也請中國官媒停止攻擊「一中各表」，兩岸同時回歸「九二共識」的初心，如此兩岸關係才能回溫。

馬英九指出，二十五年前的十一月十六日，中國海協會以傳真通知台灣海基會，「充分尊重並接受」海基會對一中原則」的建議，「海峽兩岸均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可以口頭聲明的方式，各自表達」，這就是「九二共識」。

馬英九表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，中共總書記習近平在十九大提了四次「九二共識」，台灣不能視若無睹，希望民進黨政府回歸當年蔡英文公開主張兩岸「各表一中」，才能改善兩岸關係，恢復建設性對話，「我們要認清，美國與日本對改善兩岸關係都幫不上忙，台灣要靠自己努力。」

馬英九並向中國官媒喊話，呼籲停止對「一中各表」的無謂攻擊，他強調這是我方依據憲法、兩岸人民關係條例，與對岸在國家統一前兩岸求同存異、共創雙贏的基礎，得來不易，「不要輕易破壞，否則徒令親痛仇快。」

馬英九還說，目前兩岸關係低迷的解決之道，就是兩岸同時回歸「九二共識」的初心，這也是二００八年中國國家主席胡錦濤在熱線電話中對美國布希總統簡要的闡釋：「中國一貫認為大陸與台灣應在「九二共識」的基礎上恢復協商對話。而『九二共識』就是兩岸都認定只有一個中國，但定義不同。」