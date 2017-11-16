獵雷艦案》傳海軍司令黃曙光出手 防尹清楓命案重演

海軍司令黃曙光。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-16 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦傳弊，案情越滾越大，司法介入調查、政界衝擊更在急劇升高，而據報導，海軍司令黃曙光已下令，有關獵雷艦的所有資料，含會議紀錄及錄音檔等，全部嚴控，調閱資料一定要他與副司令陳鳳雙重簽名才能放行，而就是為防範24年前尹清楓命案後，相關重要證據及資料，在調查期間「神秘失蹤」的可能性。

《上報》報導，獵雷艦案相關資料，目前都只有原件無副本，對案情影響甚鉅，黃曙光下令嚴管，由他和副司令共同簽名才能放行之外，所有資料並有專人專責看管，在資料從送件、調閱及收回等過程，也採取全程專人處理，最後還要收回存檔，確保資料不會在任何一個環節中「神秘失蹤」。

據報導，軍方人士透露，海軍與慶富共舉行35次專案管制會議，雖然大部分是在慶富總部大樓內舉行，但海軍透過會議室相關設備進行全程記錄，而慶富人員也透露，慶富總部的保全系統良好，且每個辦公室與會議室都有具錄音功能的監視器，慶富本身在總部開會及政治人物拜會等，慶富都會留下影音資料。

據報導，黃曙光這樣做的原因，主要是在24年前，尹清楓命案調查期間，相關蒐證的「錄音帶被神祕消磁」，海總的通話記錄「部份消失」等，被質疑是有人企圖湮滅證據。