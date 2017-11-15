提案修法「蒐集虹膜」挨批 鍾佳濱：眼睛閉上就拍不到

2017-11-15 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鍾佳濱提出《戶籍法》修正草案，明定國民應提供如虹膜等容貌特徵，引發各界討論，有部份聲浪認為此舉是「人權倒退」，鍾佳濱今對此指出，數位時代應該與時俱進，考慮將疑慮較少的生物特徵，限定國家保管同時賦予謹慎使用之義務。至於被擔心的「保密」問題，鍾佳濱則說：「眼睛閉上就拍不到了，相較之下，虹膜比臉部特徵更容易保密。」

根據《風傳媒》報導，針對外界批評，鍾佳濱表示，現在iPhoneX最夯的臉部辨識系統就是保存生物特徵，他也反問，未來在科技社會掌握人類隱私的不見得是政府，而是跨國公司。鍾佳濱比較各項生物特徵的隱私程度後，他表示不管是DNA、聲紋、指紋或是「齒模」都有其缺點，像是DNA過於詳細、聲紋恐會隨著年齡變化、指紋則是會長時間留下痕跡，疑慮更大，虹膜就沒有這些問題。

鍾佳濱指出，若是採用臉部辨識，只要透過資料庫與路口監視器，等於可以隨意掌握人民，但是虹膜的使用上並不會透露行蹤，且如果閉上眼睛就「拍不到」，截取虹膜資料需要「近距離」且在人民同意或知情的情況下進行，相較之下，虹膜比臉部特徵更容易保密。

最後鍾佳濱則強調，在當今數位化時代，個人身份辨識會影響到法律行為、國家對人民權利義務的認定以及財產等問題，提出生物特徵構想就是希望針對數位檔案有另一種管理方式，因為「生物特徵至少是個人最後一道防線」。