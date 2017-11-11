APEC至少5場雙邊會？ 宋楚瑜：沒有讓外交部長失望

APEC領袖代表宋楚瑜召開記者會說，他在許多場合和多個領袖接觸和互動，「查堪告慰國人」。（記者呂伊萱攝）

2017-11-11 23:08

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）今天閉幕，我方領袖代表宋楚瑜與多少領袖進行雙邊會談保密到家，除了先前公開的美國，外交部長李大維日前曾說安排「至少5場會談」，不過，宋楚瑜今天對此仍只模糊地說：「沒有讓他（李）失望」，「查堪告慰國人」。

宋楚瑜今晚召開記者會，分享他這次參與APEC會議的情形。關於這次參與APEC期間，宋與多少名代表、領袖正式會談，李大維日前曾提到，這次至少安排5場雙邊會談，宋楚瑜今天回答提問說，「我沒有讓他失望」，但他也表示不在數字上多作衍伸，僅舉例說，例如他在今天領袖閉門會議結束後，就接著進行「重要討論」。

宋楚瑜強調，除了坐下來的正式會談，他在許多場合也和多個領袖接觸和互動，例如與菲律賓總統杜特蒂就經貿問題交換意見等，「查堪告慰國人」。不僅和美國國務次卿向農雙邊會談，也在活動中與美國總統川普、國務卿提勒森與白宮幕僚長凱利等人交流互動。宋楚瑜也把握機會，和柬埔寨、緬甸與寮國等領袖交流，分享台灣發展經驗。

宋楚瑜在記者會上重申出發前的談話，此行不僅是「讓世界看到台灣」，他也更進一步說，透過交流讓世界「聽到台灣的故事」，知道台灣是世界經濟不可或缺的一部分，「可以有所貢獻」。宋也和許多領袖強調「你們不用選邊站」，中華台北絕對沒有排他性思維，不搞政治突破與談判，發展與世界的經貿關係是最重要目標。

除了與美國方面會晤，據悉，宋楚瑜已與新加坡總理李顯龍會談，明天預定將與日相安倍晉三會晤。