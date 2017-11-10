獵雷艦案》一銀同意放貸 因慶富拿出這項關鍵許可

前第一金董事長蔡慶年表示，常董會通過慶富聯貸案，完全取決於銀行的專業評估，與行政院所召開的協調會一點都沒有關係。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-11-10 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕慶富聯貸案持續延燒，月初行政院公布調查報告，建議將第一金控董事長蔡慶年撤職，財政部隨即取消其金控與銀行董事長職務。蔡慶年昨（9日）表示，常董會通過這個案子，完全取決於銀行的專業評估，與行政院所召開的協調會一點都沒有關係。

蔡慶年9日接受《風傳媒》專訪時指出，慶富首度向一銀高雄分行申貸時，總行查核時發現，慶富資本額在當時只有5.3億元，要承攬349億元獵雷艦採購案，明顯負債比率過高，一銀就在當時婉拒慶富的要求。蔡慶年說，2015年6月慶富獲得義大利船廠Intermarine的輸出許可，且當時資本額已上升到30億元，2015年10月常董會就通過聯貸案。

蔡慶年說，一銀常董會通過聯貸案許可，當時的先決條件就是慶富必須取得美國軍火商洛克希德馬丁的輸出許可，其他參貸銀行同樣也以此條件作為前提，等到慶富在2016年1月正式取得洛克希德馬丁的許可後，聯貸銀行團就在2月4日正式簽約。

對於外界質疑聯貸案受到高層施壓，蔡慶年表示，聯貸過程完全沒有受到高層施壓，這是很單純的商業融資，自己不碰政治，且銀行常董會每年討論的上千個授信案，決策都是取決於現金流量。