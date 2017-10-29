蔡英文參訪美智庫 關心台灣安全議題

2017-10-29 06:28

〔政治中心記者／綜合報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，此刻過境夏威夷，將在當地時間28日參加僑宴、與智庫座談、參觀珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，美國在台協會主席莫健將全程陪同。除公開行程外，蔡將致電及會晤美國政界人士。據了解，蔡總統將會就東北亞情勢、兩岸關係、台灣安全議題與台美關係，與美國相關人士交換意見。

外界關注蔡總統此刻訪問友邦，最重要的行程是在過境夏威夷期間，聽取美方對於川普11月3日亞洲行的簡報，但據了解，美方官員日前分別在美、台兩地，以不同管道向我方政府進行簡報。加上莫健、國務院歷來已經多次肯定台灣在兩岸上充分表達善意，希望中方也有應對。

相關官員分析，美國今年6月底批准14.2億美元的軍售，並且多次公開說會持續六項保證跟台灣關係法，同時支持加入國際組織的力道也持續。台美雙方在GCTF（全球合作暨訓練架構）下開始不少合作，包括去年APEC時還一起宣布合作有關婦女賦權的計畫，台灣也在「全球反制ISIS聯盟」參與，台美關係並未受到川普訪中影響。

蔡總統將於夏威夷時間28日下午與當地重要智庫「東西中心」的學者專家交流，據了解，出席的學者專家基本上預計會就十九大後兩岸、台美中三邊關係，以及台美、東北亞、南海等議題上，與蔡總統與台灣隨行官員廣泛交換意見。

「東西中心」是美國國會於1960年授權成立，主要關心的焦點是美國與亞洲的區域和全球議題。「東西中心」曾接待過多位美國重要的政府領導人，包括美國前總統歐巴馬，前國務卿希拉蕊•柯林頓和前助理國務卿羅伯特•布萊克。