國民黨十九大賀電 「中華民國」神隱

2017-10-18 15:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國共產黨今天舉行第19次全國代表大會，但中國國民黨發給中國的賀電再提九二共識，卻隻字不見「中華民國」。對此，時代力量立委徐永明表示國民黨在台支持度下降，就是沒堅持台灣立場，國民黨要清楚其為台灣政黨，而非靠習近平發言拉抬自己。

中國共產黨今舉行十九大，中國國民黨發賀電表示祝賀，開頭表示「光輝十月、普天同慶」，強調兩岸交流滿30年，並企盼兩黨在「九二共識」上繼續深化互信與合作，共維台海穩定與兩岸關係，但全文未見「中華民國」四字。

徐永明表示，國民黨在台灣支持度會下降，就是沒堅持台灣立場，國民黨在國慶日喊得震天價響，碰到對岸卻龜縮，連「中華民國」都沒了，國民黨召開全代會未收中共賀電，如今中國召開十九大，國民黨仍獻殷勤。

徐永明說，國民黨要清楚其為在台灣的政黨，而非靠習近平十九大發言來拉抬自己，中國明講在一中原則下才有馬習會，馬習會變成統戰籌碼，國民黨勿因習發言來消費馬習會，國民如今只重視北京看法，而非台灣看法。

徐永明表示，習近平說「承認九二共識是歷史事實，兩岸同屬一個中國，就能展開對話。」國民黨的理解是自欺欺人，兩岸當然要對話，但絕非在「同屬一個中國」前提下，國民黨心向對岸，不如離開台灣，直接到中國組黨，與中共攜手實現中國夢。