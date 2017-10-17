川普下月訪中 府：循例請美方簡報說明

2017-10-17 17:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普自11月5日起將造訪5個亞洲國家，包括日本、南韓與中國、越南、菲律賓。總統府發言人林鶴明表示，川普此行對於國際局勢、區域情勢發展的可能影響，政府會持續保持關注，也會循既有機制請美方向我們進行簡報說明。

林鶴明表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我們也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。我國作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。