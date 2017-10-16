看台中歌劇院紅椅事件 吳思瑤感嘆「恨鐵不成鋼」

吳思瑤感嘆地說：「國際級的歌劇院，空有一流硬體，軟體服務卻跟不上國際水平，就是一個恨鐵不成鋼啊！」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-16 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中國家歌劇院在11日、13日及15日一連推出3場華格納歌劇「女武神」，由於每場演出時間長達5小時，主辦單位在大廳擺上紅色塑膠椅供民眾坐下用餐，照片被貼上網後引起熱議，有學者認為紅色塑膠椅與歌劇院不搭，貽笑大方，也有人認為批評者無聊至極，也不懂體貼人。民進黨立委吳思瑤則認為，此事件突顯歌劇院營運團隊在配套作為上的不及格。

吳思瑤表示，可以理解營運團隊是為了方便民眾在中場休息時的用餐需要，才會在大廳排放紅色塑膠椅，她強調自己並不討厭這樣的紅椅，只是「簡陋地」擺在大廳，就是不宜，不僅委屈了來體驗藝術的藝文消費者、犧牲歌劇院的空間美學，更賠上了台灣的國家形象。

吳思瑤也對台中歌劇院提出質疑，表示：「這樣的知名劇目國外巡演行之有年，其他國家級歌劇院會用這樣簡陋方式，讓花大把錢欣賞歌劇的觀眾，毫無品質地在大廳走道吃便當？還擺上與歌劇院空間設計極不搭調的辦桌用椅，鬧上版面成國際奇觀。」

最後吳思瑤則感嘆地說：「國際級的歌劇院，空有一流硬體，軟體服務卻跟不上國際水平，就是一個恨鐵不成鋼啊！」建議歌劇院營運團隊重新設計台中歌劇院專用臨時用椅。