2年任內讓基隆市民有感 林右昌對連任有信心

基隆市長林右昌今接受媒體訪問表示，對2018連任有信心。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-10-11 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長林右昌今日表示，面對2018的的地方大選，是一場「跟自己的競爭」，相信上任2年多內，市民一定有感受到基隆的改變，對於連任他有信心。

根據媒體報導，林右昌今天接受廣播專訪時談到，外界認為基隆市是否因為民進黨籍的市長在綠營的執政下得到比較多資源，這是個錯誤的概念，過去在藍營執政時期，基隆市資源也沒有比較多，是因為他積極帶著團隊以及計畫跟中央爭取經費，資源才變多，爭取經費不能只是口頭說說，而是帶著可行性計畫去跟中央申請，自然地方就會增加經費。

另外，雖然基隆跟大台北地區關係密切，但在預算、政策上，基隆常被夾在台北與新北之間，關於這部份，林右昌說，目前已跟新北合作北五堵、汐止的都市計畫案，也讓延宕10年的基隆都更案開始動起來。

不過針對基隆的外財務狀況，基隆市原本負債100億，在林右昌上任後降了43%，他甚至還編列了2億的經費去還負債，但中央卻因此減少了基隆的補助款，讓他直喊：「為什麼好學生要被懲罰？」

至於備受外界關注的輕軌捷運，林右昌強調，輕軌捷運不只是通勤，也不是只把基隆人送去台北上班而已，他希望北北基透過輕軌捷運成為產業連結的關鍵，將北北基生活圈變成北北基經濟圈，他也期待未來看到基隆是一個很適合居住，擁有美麗風情、人文之美的服務城市。