海關緝私艦30年前曾遭飛彈誤擊 幸無人傷亡

高速緝私艦潯星艦，在由海關移交海巡署後，已在民國94年底除役。（圖：取自海巡署官網）。

2017-10-09 14:23

〔記者羅添斌／台北報導〕財政部海關巡緝艇艦齡老舊，性能不佳，已獲行政院核定以8.7億元經費，新建5艘100噸級的海關巡緝艇，根據關務署曾出版的「海關艦艇誌」還曾揭露祕辛，一艘300噸級的海關緝私艦在30年前還曾遭到海軍反艦飛彈誤擊，所幸只是擊中緝私艦上的工作艇，並未造成人員傷亡，海軍事後也賠償1艘工作艇給海關。

這艘曾遭飛彈誤擊的海關緝私艦，為300噸級的「潯星艦」，是由中船（台船）公司基隆廠建造，民國75年12月交船，民國89年移撥給海巡署，執行各項海域執法任務，已在民國94年底除役。

依據「海關艦艇誌」的記載，潯星艦在民國77年5月1日，在高雄港西方海域執行巡緝任務時，突遭不明物體擊中擊中右弦，造成右弦的工作小艇落海，由於甲板上發現疑似飛彈零件，經通知軍方到場會勘後，研判是遭到海軍反艦飛彈的誤擊，海軍在事後也賠償1艘工作艇給海關。

對於是遭到哪一型反艦飛彈誤擊？海關及軍方人士當時研判，雄風一型飛彈早在民國70年就已服役，而雄二飛彈是在77年初開始服役，誤擊事件研判可能與測試中的雄二飛彈有關，相關單位並未證實。