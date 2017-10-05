首度公開為「裝病說」道歉 柯P：被鬼打到

2017-10-05 15:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席阿扁裝病說引發批評聲浪，今天他接受廣播節目專訪時首度公開致歉，指造成阿扁的困擾，還是要表達歉意，但這真的是「被鬼打到」，很多事情講太多也沒有用，時間久了大家就會知道了。

柯文哲中午接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，對於台北市議員王世堅不滿柯表現，日前在全代會上批評柯是「過期牛奶」，柯對此笑回「還可以喝就好」，至於立委段宜康批他是「細菌」，柯也不以為意說，「還好啦，人體的腸內本來就有很多細菌。」

柯文哲表示，現在兩岸實質關係後退，自己2年前講兩岸一家親沒有事情，2年後就出事，真的很冤枉，更無奈說，自己現在都快變成深紅了，明明站著不動，但大家跑來跑去，卻以為他在移動。

柯文哲認為兩岸比較重要的是互信，不是言辭交鋒，但他發現不管是中國還是台灣的官員，都很注意言詞的字斟句酌，而且樂此不疲，他身為外科醫生，開一個手術，不管是站著開、躺著開、坐著開、趴著開，只要手術成功就好了，所以講話大意清楚就好了，對自己來講真的很受不了。

至於前市警局長邱豐光無預警遭調任，柯日前曾當面對內政部長葉俊榮表達不滿，主持人提問是否仍認為做法略顯粗暴，柯糾正主持人說法稱「不是略顯，是很」。

此外，對於近來的前總統陳水扁「裝病說」爭議，柯文哲今也在專訪時大呼冤枉，強調阿扁一開始身體是好的，直到前總統馬英九當選那一個禮拜，因為預見未來4年內都不會被放出來，身體一下子變差，腦袋都壞掉，前額葉都萎縮，真的就是印證什麼叫做「抑鬱而終」。

柯也再次說，人和人間要互信，對自己來講，真的很冤枉，但外界要抓一句話來打，真的沒有辦法。他還提到，3年前罵他的人，和現在罵他的人都完全互調，台灣這個社會真的很奇怪。

不過柯文哲今也首度對陳水扁公開致歉，指造成阿扁的困擾，還是要表達歉意，但這真的是被鬼打到，很多事情講太多也沒有用，時間久了大家就會知道了。

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