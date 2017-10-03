共軍若犯台可撐多久？ 馮世寬：不止兩週

國防部長馮世寬（左起）、行政院長賴清德3日赴立法院院會，馮世寬答覆藍委賴士葆質詢時表示，國軍實力比以往大，「可撐不止兩週」。（記者羅沛德攝）

2017-10-03 21:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委賴士葆今天下午直批政府在推動台獨，使台灣陷入台海開戰危機，也質疑國軍的實力與衛國決心，稱年輕人「一開戰就跑回家」，開戰可撐多久？國防部長馮世寬對此說，國軍實力比以往大，「可撐不止兩週」。馮在賴士葆句句諷刺下，回答時一度情緒激動，高聲為國軍辯護，直言他所接觸到的部隊，「都是為了保衛中華民國、這塊土地和人民而戰！」

立法院今天繼續進行總質詢。賴士葆質詢行政院長賴清德時說，中國說得很清楚，台灣若推動法理台獨，「就要跟你摃下去」，他認為民進黨政府正在一步一步走向台獨，而「這是很危險的事情」。賴士葆也引用《聯合報》三月時的民調，質疑中國若真的打過來，「只有兩成民眾願為台獨打仗」；賴士葆更說起自身友人小孩的故事，稱兩岸開戰，「年輕人馬上脫下軍服跑回家」。

賴士葆也問馮世寬，前國防部長曾言兩岸若開打，台灣可以撐兩週，現在如何？馮世寬答說現在國軍整軍精武，實力更大，「不止（兩週）」，但兩岸打仗是戰略問題，「不該在國會公開」。賴士葆仍繼續諷刺說，在馮世寬領導下的國防部，「國軍像碰碰船」，不但雄三飛彈可以打漁船、漁船還可以撞軍艦，竟誇口可以撐更久。

賴士葆質疑國軍衛國決心，又質疑國軍實力，似乎刺激了馮世寬的軍人魂。馮世寬回答時一度情緒激動地表示，昨天他到空軍部隊，飛行員唱的歌「聽了你都會流淚！」說著說著馮世寬更高聲朗誦歌詞：「我們要為這塊土地犧牲！保衛這塊土地！用我們的生命！」馮世寬也不認同賴士葆提出的民調數字，直批「未經認證」，馮更高舉手臂、激昂地說，他接觸到的部隊「都是為了保衛中華民國、這塊土地和人民而戰」。

在賴士葆追問下，馮還說出「我沒有聽過任何人要保衛台獨」，日前才表示自己是「主張台獨的政治工作者」的賴清德站在馮世寬身旁，則沒有對此表示隻字片語。

賴清德在答詢中補充說，賴士葆所舉民調題目的假定，和馮部長認知「中國主動以武力併吞台灣、國人捍衛主權獨立」的情況不同，和現實狀況也不一樣。因為現在沒有政黨或政府要推動台獨公投，而不論是國防部整軍經武，或是行政院推動經濟發展，都是要壯大台灣，捍衛台灣主權、民主自由的生活方式，避免中國武力犯台時，「我們才有抵抗力」。