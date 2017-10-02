中市市政會議不一樣 邀國際移工及新住民提建言

2017-10-02 17:36

〔記者張菁雅／台中報導〕市府企圖打造台中成為友善國際移工及新住民城市，今天的市政會議除安排相關局處專案報告外，並邀請越南移工楊光軍、新住民阮垂莊，分享台中生活經驗，兩人都稱讚台中人友善、交通便利，還可免費搭公車，並建議市府多開辦語言課程及活動，協助新住民融入。

楊光軍今年26歲，來台灣已3年，一開始語言不通，飲食也不適應。他認為，要在台灣工作必須先解決語言問題，下定決心學好國語，假日也常參加勞工局為國際移工及新住民舉辦的活動，去年還得到語文競賽第1名，目前則在靜宜大學就讀英國語文學系，未來希望能留在台灣發展。

楊光軍在勞工局舉辦的活動中得到自信，也結交許多朋友，因此建議市府多開辦語言課程及各種活動。

同樣來自越南的阮垂莊在台中生活10幾年，已在104年歸化，並在新住民藝文中心擔任志工。她說，市府對新住民非常照顧，無論在法律諮詢、急難救助、工作機會、學習教育等，都提供很多協助，也開辦許多免費課程、節慶活動，希望新住民能很快融入台灣生活。

阮垂莊也說，台中人友善、交通便利、醫療資源完善，每次她向越南的朋友介紹在台中市搭公車不用錢，他們聽了很驚訝又羨慕。

台中市長林佳龍則表示，語言是人與外界溝通的門窗，無法溝通就無法發揮優勢，台中市各大學擁有許多教學資源，市府可做為平台，出面向教育部爭取補助，並協助各大學分工合作，成立語言中心。另外，林佳龍也指示29區公所設置新住民輔導窗口、民政局推出宜居懶人包、擴大新住民服務列車的服務項目等，協助解決移工與新住民在生活中可能碰到的問題，讓他們能穩定工作、融入台灣。