外館國慶請帖「去中華民國」？李大維：對岸打壓

外交部長李大維出示國慶酒會邀請函，說明均附有國旗與國號。（記者呂伊萱攝）

2017-10-02 09:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨日前質疑部分外館國慶邀請函上無國號也無國旗，是「去中華民國化」。外交部長李大維今天強調，國旗、國號是主權象徵，政府絕對不會訓令外館不應使用；李大維同時坦言，駐外單位運用國旗、國號「確實有些限制」，但他說，大家都很清楚原因是「對岸打壓」，盼國人不要本末倒置。

國民黨上週召開記者會，痛批政府在國慶邀請函上「去中華民國化」，例如駐洛杉機外館及駐德代表處等國慶邀請函，上面都只有雙十圖騰標誌與台灣，卻不見中華民國國號與國旗。對此，外交部回應表示，各駐處國慶酒會請柬樣式授權外館設計，部分外館選用國旗，部分外館選擇多年慣用之雙十圖案，或國旗浮凸設計。無論設計樣式為何，均秉持莊重合宜、具代表性及符合駐在地情況等原則辦理。

李大維今天出席立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢。會前受訪時再次說明，從外交部角度而言，國旗與國號主權象徵，維護國號與國旗則是維護國家尊嚴，嚴正強調政府絕對不會有任何訓令，告訴外館不應用國號或國旗。不過李大維也坦言，有些駐外單位在運用國旗或正式國號時「確實有些限制」，而會有這些狀況，大家都很清楚是因「對岸打壓」，希望國人不要本末倒置。

李大維今天也特地攜帶國慶酒會請帖，向外界說明，今年國慶酒會的請帖、通行證與貴賓證上，都有國旗圖樣與正式國號中華民國。