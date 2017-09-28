馬王政爭不涉院際調解 呂太郎：學理上認同

2017-09-28 10:35

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北地院前日引用總統的「權限爭議處理權」，作為前總統馬英九涉洩密、教唆洩密罪的阻卻違法事由。民進黨立委段宜康直指，院際爭執一定是事後調解，哪適用偵查中案件？司法院秘書長呂太郎坦言，就學理上贊同，但不評論個案。

呂太郎今赴立法院司法及法制委員會進行業務報告。段宜康指出，「憲法」44條的「權限爭議處理權」，過去只有2位總統做過；陳水扁總統在2000年停建核四後，遭遇在野黨團反對，曾試圖邀立法院長王金平召開院際協調會議，但沒成功。再來是2014年的反服貿學運後，馬英九總統想邀行政院長江宜樺與王金平進行院際調解，也沒成功。

他表示，王金平兩度拒絕參加，可能認為去了也沒用；因為行政院長可以做決定，但立法院長並不能代表整個立法院做決定。然而，馬王政爭這是行政、立法間的職權爭議嗎？若有院際爭議，一定是事後調解，怎是爭執偵查中的案件？

呂太郎答覆，學理上完全贊同段的說法，但不便評論個案。

段宜康接著指出，若此例一開，難道總統可以找高院庭長來了解偵查中的個案？

呂太郎表示，不可以。

段宜康說，庭長不行，檢察總長就可以？

隨後質詢的國民黨立委王育敏為此不滿，要求呂太郎勿輕易就個案發言。