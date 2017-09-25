秋節前視導國軍 蔡英文宣布將發放戰鬥加給

蔡英文今天視導陸戰隊99旅，並與恆春工商與海軍陸戰隊儀隊合影。（記者鍾麗華攝）

2017-09-25 12:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天視導陸戰隊99旅，她在致詞表示，下週就是中秋節，感謝國軍堅守崗位，國人才能好好過節。蔡總統也帶來好消息，她說，行政院即將宣告化學兵、工兵與通信兵的戰鬥加給。政府讓更多年輕人願意從軍，「投入軍旅，不會後悔」。

蔡英文今天視導時，由國安會秘書長嚴德發、副秘書長陳文政、國防部長馮世寬等人陪同，不過，高雄選區的民進黨立委僅陳其邁出席。蔡總統先視導官兵生活設施、慰勉海陸儀隊，也頒發加菜金，並與海陸弟兄一起用餐。

蔡英文表示，海軍陸戰隊九九旅，「是強悍中的強悍，是海陸中的鐵軍」，肩負起南部地區，以及東、南沙群島的戰備任務，平時執行各項演訓任務，也受到國人的肯定。成為強悍鐵軍沒有秘訣，就是訓練再訓練。陸戰隊是國軍在執行兩棲作戰、快速反應、機動增援，以及執行全方位打擊任務時，最堅強的部隊。

蔡總統表示，「The few, the proud」，是全世界海軍陸戰隊的價值。一日陸戰隊，終生陸戰隊，是我國海軍陸戰隊的傳統，即使退伍了，還是以身為海軍陸戰隊的一份子為榮。

蔡英文說，剛剛看到了海陸儀隊，以及恆春工商儀隊的表演。恆春工商的儀隊，是由海軍陸戰隊出身的林俊成教官來帶領的。來自海陸儀隊的林教官，傳授給同學們的，不只是儀隊的創意跟技術，還有海軍陸戰隊的光榮傳統。很多同學也因此對國軍產生認同，最後投身軍旅。這是國軍用優良傳統跟正向精神，吸引更多新血從軍，最好的典範。

蔡英文表示，她請國防部把這樣動人的故事，好好地告訴台灣社會。保家衛國需要更多人一起加入國軍的行列。不管是有志從軍的朋友，想要守護家園的在地子弟們，請大家能夠更踴躍地投入國軍的陣容，一起為台灣來打拚努力。

蔡總統強調，當我們對社會說「穿上迷彩，人生精彩」，很多當過兵的人，會戲謔地調侃這個口號。這樣的情況，必須要改變。過去一年多以來，我們投注資源在改善國軍的營舍、生活環境以及個人裝備和服裝上，也視專業和辛勞，調高薪給待遇。

蔡總統說，我們要讓更多年輕人願意從軍，「投入軍旅，不會後悔」！這只是低標，我們還要往「投入軍旅，實踐理想」的高標繼續努力。