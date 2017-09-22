忍張花冠20年！陳明文妻：她對我一直很不屑

陳明文妻子廖素惠原先替丈夫向張花冠道歉，但昨天態度大轉彎。（圖取自廖素惠臉書）

2017-09-22 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委陳明文與嘉義縣長張花冠因摟肩事件鬧上法院，陳明文妻子廖素惠原先替丈夫向張花冠道歉，但昨天態度大轉彎，除了在臉書上痛批張花冠，今天接受媒體訪問時，再度批「20多年來張花冠對我一直很不屑」。

「我隱忍了20幾年！」根據《蘋果日報》報導，廖素惠透露，這20年來張花冠一直對她很不屑，連正眼都沒瞧過、態度很不友善，甚至還曾有在她家隔壁的陳明文服務處「我跟辦公室主任孫淑文（女性） 在整理文件，張花冠要和陳明文談事情，就很不客氣直接把我和主任趕出去」。

廖素惠說，長期以來，她一直相信，張花冠是做事情的人，所以不論什麼原因，甚至對她不友善，仍以家庭為重、挺張到底，然而經過這次提告性騷擾事件，對張的信念崩解，而最讓她難過的就是，張竟然能面不改色說謊、抹黑。

廖素惠說，昨天本來接受政論節目邀請，要親上火線揭開張花冠真面目，但經考量後，臨時喊卡，而對於張的說詞，也讓她極度不滿，「我氣到血壓飆高，腸躁症發作，一度無法講話。」