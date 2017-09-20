柯P：明年若選輸 回去當醫生

針對2018選舉，台北市長柯文哲（見圖）表示，如果選輸就回去當醫生。（記者廖振輝攝）

2017-09-20 16:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市警察局長邱豐光疑遭「明升暗降」，將調任警政署副署長，台北市長柯文哲卻在人事案公布前才獲知。國民黨籍市議員秦慧珠今在議場質詢，媒體指柯文哲因為明年競選連任需要民進黨支持，所以不敢反駁，但若明年台北市長選舉民進黨自推人選，柯還要不要出來選？柯文哲回答「會」，但選輸就回去當醫生。

柯文哲今到台北市議會進行施政報告，國民黨籍市議員秦慧珠針對「邱豐光人事案」，要求柯文哲還原經過。柯文哲說，昨晚議會備詢後，大約6時30分時，內政部長葉俊榮到辦公室找他，開門見山說要調動人事，因台北市陳抗太多，沒有處理好，雙方談了約20分鐘。

至於雙方針對新的人事案有沒有爭執、是不是被迫接受？柯文哲說，也沒有什麼接不接受，葉俊榮出去就發布新聞了，他並沒有表示yes或no；他有問葉俊榮，調動邱豐光到底是總統蔡英文的意思，還是行政院長賴清德之意？葉則說是他的決定。

秦慧珠詢問柯文哲，是否認為民進黨仍是朋友？柯文哲沒有直接回答，僅表示「朋友要多、敵人要少，這是基本戰略。」面對立委鄭寶清說他是淺紅，認為相當荒謬，「我跟紅有什麼關係，我想不通。」柯文哲說，他也不想評論民進黨，但明年選舉，確實需要民進黨的幫忙，不過，「他們不幫我也沒辦法。」

柯文哲說，儘管他向葉表達在世大運成功時撤換署長、局長時機不好，會「狡兔死、走狗烹」，並希望中央提出改善意見，對方以「功能性需要」為由說要撤換，「我就沒有辦法跟他辯。」

秦慧珠也問，若2018選舉時，民進黨將自推人選參選台北市長，其還要不要出來選？假設落選，是否會在2020年直攻大位？

柯文哲表示，如果選輸，「應該回去當醫生」，隨後話鋒一轉，又說「假設性題目不要回答，市政專心做好就好，這個國家就是想太多。」至於現在與民進黨的關係為何？柯文哲直言「不曉得」，目前應該是「普通好」。