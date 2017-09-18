長程預警雷達情資美軍控管？軍方：我國控管

軍方澄清指出，長程預雷達所偵獲的情資，都是由我國控管及使用。圖為美軍部署在阿拉斯加的長程預警雷達。（圖：取自美國科學家聯盟網站）

2017-09-18 14:43

〔記者羅添斌／台北報導〕我國長程預警雷達啟用至今己有5年餘的時間，由於核心維修能量由美方掌握，加上有美方技術人員進駐，對於長程預警雷達的相關情資長期由美軍控管的傳聞，至今都沒有消除。

軍方高層官員今天打包票說，長程預警雷達的情資，是由我國控管，由國軍封閉式網路傳遞，情資也是由我國用來執行反飛彈攔截任務，外界的說法並不確實。

長程預警雷達耗資達到台幣400億元，除了基本維修是由軍方自行處理，廠商維修能量是委由美方執行，為期5年，廠商維修合約金額也高達110億元。

但對於預警雷達情資的運用及控管問題，外界傳聞不斷，指稱預警雷達雖然是我國出資興建，但雷達情資都是美國人在用，僅僅是分享給台灣罷了，軍方高層官員今天對此說法加以澄清。

他指出，我國長程預警雷達所偵獲的情資，都是透過國軍專屬通資鏈路平台（屬封閉式網路），並且僅僅傳送到我國反飛彈部隊，用以執行反飛彈的攔截任務。

官員打包票說，外界傳聞長程預警雷達情資由美軍控管一事，與事實並不相符。

官員說，我國設立的長程預警雷達及飛彈預警中心完成建置啟用，由於雷達偵測的有效距離達到3000公里以上，最大偵測距離超過5000公里以上，可以有效偵獲彈道飛彈的預警情資，「爭取5分鐘以上的預警時間」，並且與愛國者三型等飛彈系統構聯，可以有效攔截敵方戰術彈道飛彈的進襲，確保我政軍中心安全，降低人員傷亡及損失。