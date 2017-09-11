李明哲被認罪？ 徐永明痛斥「假審判真打壓」

民進黨前黨工李明哲，遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今上午開庭審理，李當庭認罪。對此，時代力量立委徐永明痛斥，中國此舉根本是「假審判真打壓」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-11 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲，遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今上午開庭審理，李當庭表示認罪與侮罪，也感謝執法單位「文明辦案」。對此，時代力量立委徐永明痛斥，「自導自演」、「假審判真打壓」、「想不到強國如此脆弱」！

臉書粉專徐永明今分享本報報導並撰寫〈李明哲果真「被認罪」，假審判真打壓，台灣政府要硬起來〉一文，表示中國以「顛覆國家政權罪」起訴李明哲，開庭時直指李撰文批評中國政治體制，意圖顛覆國家，徐永明驚呼，「想不到強國如此脆弱，幾篇文章就讓北京大肆整肅，用現代文字獄強加罪狀，難怪李明哲說看見中國的『辦案文明』」。

徐永明直言，中國長期漠視人權，今日法庭直播，「讓世界看到什麼是假審判、真打壓，自導自演的戲碼」。徐永明提到，李在答辯時，一再重複「惡意抹黑」、「攻擊中國共產黨、中國政府、中國現行政治體制」等語句，不斷強調他「意圖顛覆國家政權」，「這樣背稿式的說法」，明顯可見李的供詞「受到安排和逼迫」。

徐永明感嘆，一名推動人權價值得工作者，「到底受了多少折磨，才被迫說出和本意完全相悖的供詞。」徐永明接著說，李被拘捕近半年，無人知曉其「受到多少恐嚇或威脅」，僅能於「資訊完全不公開」的情況下，「被迫配合演出一齣『認罪』的戲碼」。

徐永明呼籲，李的家人仍在中國，人身安全隨時有風險，「面對中國的強勢壓迫，台灣政府更要硬起來」，改變先前「消極態度」，要求相關部會提供最大協助，除平安帶回李的家人，「更要有清楚而堅定的宣示來維護國人的自由和人權」。