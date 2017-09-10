是誰讓侯友宜受傷流血？ 竟是1顆西瓜...

2017-09-10 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市副市長侯友宜，今日前往新北果菜市場視察，檢視落成後的啟用狀況。過程中侯友宜想切西瓜分給民眾享用，沒想到卻意外削到手受傷，讓他大嘆真的是隔行如隔山。

侯友宜於臉書上表示，有些攤商他反映果菜市長的不足之處，是當時有些工程沒做好細節，他承諾會進行改善，以活絡市場功能。

侯友宜自嘲地說，他在在市場裡想要現學現賣，削顆西瓜給大家吃，結果卻割傷手了。侯友宜笑稱，看來他還是努力當好副市長就好。從照片中可以看到，侯的左手食指出現1個傷口，目前看來已經止血。