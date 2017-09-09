鬼娃變成小瓜呆 王世堅沉痛：原力都消失了

王世堅自認新髮型像個小瓜呆，因此覺得力氣都不見了，還無法釋懷；柯文哲更酸他是從鬼娃變成小瓜呆。（合成圖，資料照，記者林正堃攝；王世堅臉書）

2017-09-09 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅日前接受《卡提諾狂新聞》邀約錄製影片，還發下豪語稱影片點閱破百萬就剃頭，昨天他在臉書PO出剃頭影片，並表示「一諾千金，誠信至上」。台北市長柯文哲今被問到此事，他酸王世堅只是理髮，「從鬼娃變成小瓜呆」而已。王世堅難過的說，他認為頭髮是人的生命力來源，而這髮型不符合他的年紀，感覺「力氣都不見了，也無法釋懷」，甚至都不敢出門。

據《蘋果日報》報導，過去有網友把王世堅的髮型戲稱是「恰吉頭」，王世堅則表示，以前就讀再興中學時，因為是私校加上有髮禁，頭髮會被教官剃成「跑道頭」，惜髮如金的他認為這樣很糗，因此他從那時就打算，出社會之後頭髮絕不讓別人給碰到，所以30幾年來都是自己修剪頭髮，還可以自由自在、無拘無束的剪成喜歡的造型。

對於新髮型的感想，王世堅表示，這次剃髮是他請助理找人來剪的，但設計師卻沒事先和他討論，變成自由發揮，「我已盡誠意，外人要說也沒辦法」。王世堅也坦言，自己還很不習慣，因為有點像小瓜呆，更像是2、30歲的小鮮肉「弟弟」，但他又不是弟弟，新髮型的和他的年紀不符合，所以感覺力氣都不見了，還無法釋懷。

王世堅透露，頭髮被剃掉後他很沉痛與難過，被剃掉的頭髮他沒有丟掉，全都收好帶在身上，現在剪完頭髮連辦公室都不敢回，更不敢外出，還因此取消了普度的行程；王世堅也說，他可能會躲一陣子，未來在議會質詢前，或許會發個聲明「這是王世堅本人，不是王世堅的弟弟」。

王世堅信守承諾在臉書PO出剃頭影片，並表示「一諾千金，誠信至上」。（圖擷取王世堅臉書）