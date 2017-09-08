顧立雄掌金管會 網友KUSO製作「藍營崩潰全紀錄」

內閣改組，顧立雄接任金管會，網友製圖諷刺「藍營崩潰全紀錄」。（圖擷自臉書粉專「小聖蚊的治國日記」）

2017-09-08 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天正式就任，黨產會主委顧立雄也轉任金管會主委，但有某些人質疑，律師出身的顧立雄為金融圈新手，有其不適任之疑慮。對此，臉書粉專「小聖蚊的治國日記」製作了一張圖，並諷刺的說「顧立雄掌金管會，藍營崩潰全紀錄」。有網友就留言「能讓kmt森77跳腳崩潰咬手帕的，就是正確的事」。

顧立雄接任金管會一職，引起各界討論，但國民黨人士與親藍媒體對此任命批評不斷，「小聖蚊的治國日記」則製作一張圖，記錄了藍營批評顧立雄接任金管會主委一事所說的話；分別有國民黨立委曾銘宗：「太好笑了 顧立雄能當路人也都可以當」、國民黨立委：「顧立雄是金融草包」、前台北市長郝龍斌：「金管會將成為金融錦衣衛」、前立委邱毅：「政治鬥爭 民進黨什麼鬼怪都敢用」、「顧立雄管金管會 郭台銘絕不敢選總統」...等等。「小聖蚊的治國日記」也酸溜溜的說，「史上最大崩潰潮，嚇到吃手手，紓壓」。

這張圖也引起網友熱議，紛紛留言「能讓kmt森77跳腳崩潰咬手帕的 就是正確的事」、「應該順便附上他們之前操作金融多惡劣的連結XD」、「這麼多人抓狂，可見得這個人事任用實在是太正確了！」、「怎麼覺得國民黨越崩潰，台灣越有希望？就像國民黨敗北的縣市，明顯的進步。」、「看來是找對人了」。