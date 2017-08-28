台中前瞻建設遭阻 綠營批藍委「欠台中人一個交代」

2017-08-28 18:36

〔記者黃鐘山、何宗翰、歐素美、張菁雅／台中報導〕國民黨立委惡意杯葛前瞻建設預算，台中市議會民進黨團今天召開記者會，點名批判國民黨市籍立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒阻擋台中發展，卻又神隱不肯說明，欠台中人一個交代，要求他們表態到底支不支持台中前瞻建設。

民進黨議員陳世凱上周質疑盧、江、顏3位國民黨立委，為了政治鬥爭「背叛台中鄉親」，立委們選擇不回應；民進黨團總召何文海率邱素貞、陳淑華、張雅旻、張玉嬿，江肇國、楊典忠、張芬郁與謝明源28日召開記者會再度點名3位藍委。

民進黨團表示，盧、江、顏3人既然敢無差別提案及連署刪除及凍結台中重要建設，就要勇敢面對台中鄉親，說明自己到底支不支持台中的捷運藍綠線、山海線、成追線等各項前瞻建設？但3人迄今神隱，不敢面對輿論。

綠營又說，藍委們對質疑避而不答，就是畏縮卸責，不敢承認自己提案及連署就是為了阻擋台中發展，根本愧對鄉親，盧、江、顏欠台中人一個交代，更何況前瞻建設是台中「轉大人」的大補帖，建設應該不分顏色，民代齊為台中建設努力。

顏寬恒則說，他是反對完全舉債，反對重複編列，反對沒有可行性評估，反對本預算可處理卻不處理，反對執政黨草率提出不前瞻的錢沾計畫，反對執政黨隨意浪費人民血汗錢還欺騙老百姓；而江啟臣和盧秀燕，至截稿前記者仍未取得其回應。